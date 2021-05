America में Corona Vaccine को बढ़ावा देने का अनोखा तरीका, टीका लगवाने पर 7 करोड़ रुपये जीतने का मौका

ओहियो: कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन (Corona Vaccine) को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और दुनियाभर की सरकारें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही हैं. अमेरिका के ओहियो (Ohio) राज्य में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए गवर्नर माइक डेवाइन (Mike DeWine) ने अनूठी योजना लॉन्च की है.

माइक डेवाइन (Mike DeWine) की योजना के अनुसार, कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने वाले वयस्कों के लिए 1 मिलियन डॉलर यानी करीब 7.35 करोड़ रुपये की लॉटरी (lottery) शुरू की गई है. कोई भी वयस्क वैक्सीन लगवाकर लॉटरी जैकपॉट में भाग ले सकते हैं.

माइक डेवाइन (Mike DeWine) ने ट्वीट कर बताया, '26 मई से हम उन वयक्कों के लिए लॉटरी योजना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने कम से कम टीके की एक डोज ली है. इस लॉटरी का ड्रॉ हर हफ्ते बुधवार को निकाला जाएगा और ये लॉटरी अगले 5 हफ्तों तक चलेगी. हर लॉटरी के विजेता को 10 लाख डॉलर (करीब 7.35 लाख रुपये) का ईनाम दिया जाएगा.

माइक डेवाइन (Mike DeWine) ने अपने अगले ट्वीट में बताया, 'लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा आपको ओहियो (Ohio) का निवासी होना चाहिए. लॉटरी के दिन से पहले आपको टीका लगावाना होगा.'

