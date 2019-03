'पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया आतंकवाद से सख्ती से निपटने का आश्वासन'

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि पाकिस्तान ने सभी आतंकी संगठनों से दृढ़ता से निपटने और भारत के साथ तनाव कम करने के लिए कदम उठाने का अमेरिका को आश्वासन दिया है. बोल्टन ने ट्वीट में कहा कि उन्हें यह आश्वासन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दिया है.

उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने जैश-ए-मोहम्मद और अन्य सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाने पर बातचीत की.'

Spoke with Pakistani FM Qureshi to encourage meaningful steps against JeM and other terrorist groups operating from Pakistan. The FM assured me that Pakistan would deal firmly with all terrorists and will continue steps to deescalate tensions with India.

