Russia-Ukraine War के बीच जो बाइडेन ने जेलेंस्की को दिया बड़ा झटका, यूक्रेन से वादा कर US हट गया पीछे

US not give F-16 Fighter Jets to Ukraine: रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने तगड़ा झटका दिया है और यूक्रेन के किए वादे से मुकर गया है. जो बाइडेन ने यूक्रेन को एफ-16 फाइटर जेट (F-16 Fighter Jet) देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि युद्धक टैंकों की आपूर्ति हासिल करने के बाद अब वह पश्चिमी देशों से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे यूएस से एफ-16 को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे.

जेलेंस्की ने मांगे थे फोर्थ जेनरेशन फाइटर जेट

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने हाल ही में पश्चिमी देशों से फोर्थ जेनरेशन फाइटर जेट (Fourth Generat Fight Jet) मांगे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है. इससे पहले अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक सप्लाई करने की बात कही थी, लेकिन फाइटर जेट देने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है.

यूक्रेन की मदद करने से पीछे हटा अमेरिका?

रूस के खिलाफ युद्ध के बीच लगातार यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका अब पीछे हटता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (President Joe Biden) ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को एफ-16 लड़ाकू विमान (F-16 Fighter Jet) मुहैया नहीं कराएगा. जो बाइडन से सवाल किया था गया कि क्या अमेरिका यूक्रेन को एफ-16 फाइटर जेट भेजेगा. इसपर बाइडन ने नहीं में जवाब दिया. बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिका यूक्रेन को एफ-16 लड़ाकू विमान उपलब्ध नहीं कराएगा.

पोलैंड का दौरा करेंगे जो बाइडेन

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) ने यह भी कहा कि वह महत्वपूर्ण सहयोगी पोलैंड का दौरा करेंगे. हालांकि, अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है. जो बाइडन ने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा है कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के सालगिरह पर यूरोप का दौरा करेंगे.

11 महीनों से चल रहा है यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध

बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2021 को यूक्रेन पर हमला (Russia-Ukraine War) शुरू किया था और इसके बाद से ही रूस सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग-अलग शहरों पर हमला कर रहे हैं. रूसी हमले के बाद यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं, हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस का डटकर सामना किया है.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी एएनआई)

