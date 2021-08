Afghanistan से USA का निकासी अभियान हुआ तेज, 24 घंटे में निकाले 3800 लोग

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद सभी देश वहां से अपने नागरिकों को निकालने में लगे हैं. पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में अभियान चला रहा अमेरिका (USA) भी ताबड़तोड़ तरीके से अपने लोगों को काबुल से निकाल रहा है.

अमेरिकी प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में काबुल से अमेरिकी सेना के 6 C-17 प्लेन ने उड़ान भरी. इसके साथ ही 32 चार्टर फ्लाइट के जरिए भी काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी गई. इन 38 फ्लाइटों के जरिए कुल 3800 लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर अमेरिका पहुंचाया गया.

In the last 24 hours, 6 U.S. Military C-17s and 32 charters departed Kabul. The total passenger count for those 38 flights is approximately 3,800. Since the end of July, we have relocated approximately 22,000 people. Since August 14, we have evacuated approximately 17,000 people.

— The White House (@WhiteHouse) August 21, 2021