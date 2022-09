IAN Storm: अमेरिका में कहर बरपाने वाला तूफान आने की आशंका, पोर्टो रीको में लगाई गई इमरजेंसी

IAN Storm USA: अमेरिका में तूफान दिनोंदिन कहर मचा रहे हैं. कुछ दिन पहले कनाडा में भी एक तूफान अया था, जिसने वहां जमकर तबाही मचाई थी. तब फिओना तूफान आने के दौरान हवाओं की रफ्तार काफी तेज थी. वहां पर बड़े-बड़े पेड़ गिर गए और कनाडा में लगभग पांच लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई थी. इस बार अमेरिका में फ्लोरिडा में तूफान आने की आशंका के बाद इमरजेंसी (Emergency) की घोषणा कर दी है. फ्लोरिडा में ट्रॉपिकल तूफान इयान (Tropical Storm Ian) की वजह से ये आपातकाल लगाया गया है. बताया जा रहा है कि इयान नाम का ये तूफान काफी शक्तिशाली हो सकता है.

शक्तिशाली हो रहा है इयान

Tropical Storm #Ian has now developed in the Caribbean. We're breaking down the forecast right now on KVUE. #kvue #atxwx pic.twitter.com/DM0UTcTa0Z

— Hunter Williams (@Hunt_Wx) September 24, 2022