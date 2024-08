Video: जब टेम्स नदी से गुजरा भारत का युद्धपोत, 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा लंदन

Indians welcome INS Tabar to UK: भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तबर(INS Tabar) का लंदन पहुंचने पर भव्‍य स्‍वागत हुआ है. भारतीय नौसेना का INS तबर जर्मनी के साथ समुद्री अभ्यास करने के बाद बुधवार को लंदन पहुंचा था. बुधवार को लंदन में कई भारतीयों के लिए यह नजारा देखने लायक और गर्व का पल था, जब INS तबर युद्धपोत टेम्स नदी पर बने प्रतिष्ठित टावर ब्रिज को पार करते हुए ब्रिटेन की राजधानी में पहुंचा तो इस मौके पर सैकड़ों भारतीयों ने खूब जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल सोशल मीडिया पर सामने आया है.

आप भी देखें वीडियो: जब लंदन के टावर ब्रिज पर गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे, भारतीयों ने INS तबर का ब्रिटेन में किया स्वागत.

#WATCH | London: On the 7th of August, the iconic Tower Bridge in London became a site of celebration as members of the Indian diaspora gathered to welcome #INSTabar to the city. The picturesque event saw the historic bridge serve as a backdrop to the cultural unity and vibrant… pic.twitter.com/kn2nDMOLV0

