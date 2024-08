VIDEO: 10 लाख बैरल तेल वाले ऑयल टैंकर को बारूद से उड़ाया, जारी की फुटेज, आखिर चाहते क्या हैं हूती विद्रोही?

Houthi Rebels: यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को फुटेज जारी की जिसमें उनके लड़ाके एक ग्रीक ध्वज वाले टैंकर पर चढ़े और उस पर विस्फोटक रखे, जिससे विस्फोट हुए. इससे लाल सागर में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव का खतरा पैदा हो गया है. हूथियों द्वारा बार-बार हमला किए जाने के बाद, जहाज को पहले ही खाली कर दिया गया था. यह ब्लास्ट हूतियों द्वारा पिछले कुछ सप्ताहों में किया गया सबसे गंभीर हमला है.

जहाज पर 10 लाख बैरल तेल

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त को जब हूतियों ने छोटे हथियारों, प्रोजेक्टाइल और ड्रोन बोट से सोनियन पर हमला किया था, तब उसमें करीब 1 मिलियन बैरल तेल था.

एपी के मुताबिक 21 अगस्त को हूतियों ने छोटे हथियारों, प्रोजेक्टाइल और ड्रोन बोट से सोनियन पर हमला किया था. यूरोपीय संघ के ऑपरेशन एस्पाइड्स के तहत काम कर रहे एक फ्रांसीसी विध्वंसक जहाज ने सोनियन के चालक दल के 25 फिलिपिनो और रूसियों के साथ-साथ चार निजी सुरक्षा कर्मियों को बचाया, जब वे जहाज को छोड़कर पास के जिबूती चले गए.

क्या कहा हूतियों ने?

अलजजीरा की पोर्ट के मुताबिक हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने गुरुवार को कहा कि 'सोनियन' एक ऐसी कंपनी से संबंधित है जिसने लाल सागर में इजरायल जाने वाले जहाजों के खिलाफ यमनी समूह द्वारा घोषित नाकाबंदी का 'उल्लंघन' किया.

ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी IRNA ने भी वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, 'टैंकर का मालिक हाल के महीनों में दो बार यमनी बलों द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद इजरायली शासन को ईंधन ट्रांसफर करने पर जोर दे रहा है.' बता दें हूती विद्रोहियों को तेहरान का समर्थन हासिल है.

The footage shows how Yemeni forces boarded Greek oil tanker "Sounion" and detonated bombs and explosives on the ship.

The owner of the tanker has been insisting on transferring fuel to the Israeli regime despite being targeted by Yemeni forces twice in recent months. pic.twitter.com/Kmwmc6Hegy

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 29, 2024