Viral Post: पायलट ने पूरा किया अपनी मां का सपना, प्लेन में बैठाकर ले गया मक्का

Social Media Post: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में सफल हो और उनके सारे सपने पूरे करे. अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए, माता-पिता त्याग करने से भी पीछे नहीं हटते हैं. मां-बेटे की जोड़ी की एक दिल को छू लेने वाली कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया यूजर का दिल जीत लिया है.

यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो चाहती थी कि उसका छोटा बेटा बड़ा होकर पायलट बने और उसे एक दिन हवाई जहाज से मक्का ले जाए. कई साल बाद युवक ने अपनी मां के सपने को साकार किया.

My mother wrote me a card for the school and hung it on my chest, and used to tell me that: "When you become a pilot, take me to #Makkah on you plane."

Today my mother is one of the travelers to the Holy Kaaba and I am the pilot of the flight pic.twitter.com/c6KuKjvGum

— Amir Rashid Wani (@AmirRashidWani) December 26, 2022