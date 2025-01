Los Angeles Fire: अमेरिका का वो मशहूर हॉलीवुड हिल्स आग में जल रहा, ये वीडियो आपको झकझोर देंगे

आपने टीवी पर या ऑनलाइन एक पहाड़ी पर HOLLYWOOD स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा. अमेरिका घूमने जाने वाले वहां जरूर जाते हैं. वो मशहूर जगह अब आग की लपटों में घिर चुकी है. जी हां, लॉस एंजिलिस का मशहूर हॉलीवुड हिल्स (Hollywood Hills Fire) आग में जल रहा है. वहां से आई तस्वीरें आपको झकझोर देंगी. चारों तरफ आग ही आग है. घर और गाड़ियां जल गईं, जंगल खाक हो रहे. सैटलाइट से मिली तस्वीरें पहले और अब आग के तांडव की कहानी कह रही हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और 1,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर के जलकर खाक होने की पुष्ट की है. लॉस एंजिलिस में जंगल में भड़की आग ने अब इमर्जेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं. कैलिफोर्निया के गवर्नर ने इसकी घोषणा भी कर दी है. ऊंची इमारतें और आलीशान घर आग में जल गए हैं.

70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने हालात और भयावह कर दिए हैं. दमकल टीम को भी आग बुझाने में सफलता नहीं मिल रही है. तेज हवाओं के चलते पानी डालने वाले हेलिकॉप्टरों के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं.

"It is like driving through hell itself down here."

Harrowing videos show the Palisades Fire ripping through neighborhoods, burning at least 1,000 structures and forcing thousands to evacuate their homes.

