Mayotte: कहां है हिंद महासागर में फ्रांस का वो इलाका, जिसे चिडो चक्रवात ने मानो चीर दिया हो! मदद को आगे आए PM मोदी

French island in Indian Ocean: हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के मायोट द्वीपसमूह पर आया चक्रवात चर्चा में है. इस चक्रवात का नाम चिडो है. इस विनाशकारी तूफान ने द्वीप की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को प्रभावित किया, सैकड़ों इमारतें तहस-नहस हो गईं, और हजारों लोगों को बेघर हो गए हैं. चिडो को पिछले 100 सालों में सबसे भयंकर चक्रवात बताया जा रहा है. चिडो ने 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ तबाही मचाई. इस चक्रवात के साथ-साथ जो एक चीज चर्चा का विषय बानी हुई है.. वो है कि आखिर हिंद महासागर में वो कौन सा इलाका है जो फ्रांस का है. इस पर पीएम मोदी का भी बयान सामने आया है.

असल में चिडो श्रेणी 4 का चक्रवात था, जिसने मायोट के अलावा मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक में भी भारी नुकसान पहुंचाया. मायोट में बिजली ग्रिड ठप हो गए, हवाई अड्डे के कंट्रोल टॉवर सहित कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा. यहां तक कि लोगों ने इसकी तुलना परमाणु बम के विस्फोट से की. प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या हजारों तक पहुंच सकती है.

पीएम मोदी इस पर क्या कहा है..

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मायोट में चक्रवात चिडो के कारण हुई तबाही से मैं अत्यंत दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. भारत, फ्रांस के साथ एकजुटता में खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है. पीएम मोदी के इस संदेश ने वैश्विक स्तर पर सहयोग और सहानुभूति का प्रतीक प्रस्तुत किया.

Deeply saddened by the devastation caused by Cyclone Chido in Mayotte. My thoughts and prayers are with the victims and their families. I am confident that under President @EmmanuelMacron’s leadership, France will overcome this tragedy with resilience and resolve. India stands in…

— Narendra Modi (@narendramodi) December 17, 2024