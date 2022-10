White House Diwali: अमेरिका के व्हाइट हाउस में अब तक का सबसे बड़ा दिवाली रिसेप्शन, जो बाइडेन ने कही ये बात

US News: अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोमवार को सबसे बड़ा दिवाली रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें जो बाइडेन प्रशासन के कई भारतीय-अमेरिकी शामिल हुए. इस मौके पर व्हाइट हाउस में जो बाइडेन ने कहा, 'हम आपकी मेजबानी कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं. यह वाइट हाउस में अब तक का सबसे बड़ा दिवाली रिसेप्शन है. अब तक के इतिहास में हमारे प्रशासन में सबसे ज्यादा एशियाई अमेरिकी हैं और हम दिवाली को अमेरिका के कल्चर का खुशनुमा हिस्सा बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.'

एक बिलियन से ज्यादा हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों को दिवाली की बधाई देते हुए बाइडेन ने कहा, एक साथ साउथ एशियाई अमेरिकी बतौर राष्ट्र उसकी आत्मा को दर्शाते हैं, जिसने हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, महामारी से बाहर निकलने, समुदायों की रक्षा करने में मदद की. बाइडेन ने कहा कि दिवाली हमें यह याद दिलाती है कि हम में से हर एक में इस दुनिया में रोशनी लाने की ताकत है चाहे हम अमेरिका में हो या फिर किसी अन्य देश में.

To everyone celebrating the Festival of Lights here in the United States and around the world, happy Diwali! pic.twitter.com/0DPlOaqhMO

— Vice President Kamala Harris (@VP) October 24, 2022