Elon Musks new girlfriend: कौन है एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड, जानिए 23 साल छोटी मिस्ट्री गर्ल का राज

Elon Musk New Girlfriend Natasha Bassett: टेस्‍ला और स्‍पेसएक्‍स कंपनियों के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्‍क एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार एलन अपनी किसी बिजनेस डील के कारण नहीं बल्कि अपनी रिलेशनशिप के कारण चर्चा में हैं. एलन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वह अपनी 23 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं. अब सब इस खुशनसीब हसीना के बारे में जानने के लिए बेताब हैं. तो आइए जानते हैं कौन हैं एलन की नई गर्लफ्रेंड...

आपको बता दें कि एलन मस्क की नई गर्लफ्रेंड का नाम नताशा बासेट (Natasha Bassett) है. मस्‍क की यह नई गर्लफ्रेंड एक अभिनेत्री हैं और उम्र में अरबपति से 23 साल छोटी हैं. जीवन के 50 बसंत देख चुके मस्‍क की नई गर्लफ्रेंड नताशा 27 साल की हैं.

मस्‍क और नताशा चेवल ब्‍लैंक होटेल में खाना खाते हुए देखे गए. इस प्रेमी जोड़े को अरबपतियों के स्‍वर्ग कहे जाने वाले सेंट ट्रोपेज में डेट करते हुए देखा गया है. इस होटल में एक रात का खर्च 1300 डॉलर होता है जो आम इंसान की सोच से बाहर है लेकिन मस्‍क के लिए हाथ की धूल जितना है.

C'est l'amour! Elon Musk, 50, is pictured with new girlfriend Natasha Bassett, 27, having lunch in St Tropez - five months after welcoming a daughter with his ex Grimes

Bassett is an Australian actress who moved to the US to pursue her career when she was 19. She lives in L.A. pic.twitter.com/7XMEtkL9ph

— Lilian Chan (@bestgug) May 30, 2022