UPSC का रिजल्ट आने के बाद एक IAS से ट्विटर पर हो गई बड़ी गलती, छिड़ी बहस

UPSC Result: यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट (UPSC Result 2022) घोषित हो चुका है. रिजल्ट में देश की लड़कियों ने बाजी मारी है. टॉप 3 रैंक पर देश की बेटियों ने जगह बनाई है. इस बात की खुशी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई है. लेकिन IAS अधिकारी सोमेश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखते हुए एक बड़ी भूल कर दी, जिसके बाद से ट्विटर पर बवाल मचा हुआ है.

बात कुछ यूं हुई कि UPSC Result सामने आने के बाद IAS सोमेश उपाध्याय ने ट्विटर पर लिखा है, 'हम काफी समय से बोर्ड परीक्षा में गर्ल्स टॉपर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं. कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब यूपीएससी में भी टॉप कर रही हैं. इस साल सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप 4 रैंक में सभी महिलाएं हैं.' लेकिन इस ट्वीट में वह एक बड़ी भूल कर बैठे हैं क्योंकि टॉप 4 पर लड़की नहीं लड़का ने जगह बनाई है. देखिए ये ट्वीट...

We have been hearing of girl toppers in board exams for a while. No wonder they are now topping the UPSC. We have all women in Top 4 Ranks in Civil Services Exam this year.

— Somesh Upadhyay, IAS (@Somesh_IAS) May 30, 2022