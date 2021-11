कौन हैं पराग अग्रवाल जो बने ट्विटर के नए CEO? जानिए, क्या है उनकी क्वालिफिकेशन

नई दिल्ली: पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) को ट्विटर को नया सीईओ नियुक्त किया गया है. ट्विटर ने सोमवार को इसका ऐलान किया. कंपनी के बयान के मुताबिक, 'निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से पराग अग्रवाल की CEO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है.'

पराग अग्रवाल पिछले एक दशक से ट्विटर से जुड़े हुए हैं. एक विशेष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर ज्वाइन किया था और फिर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने. ट्विटर से पहले पराग अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट, याहू और एटीएंडटी लैब्स के साथ काम कर चुके हैं. पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बी टेक की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की है.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1

— Parag Agrawal (@paraga) November 29, 2021