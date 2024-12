इंडिगो की फ्लाइट में लूट, इन्फ्लुएंसर के दावे में कितनी सच्चाई? एयरलाइन का रिएक्शन जानना भी जरूरी

Indigo Flight News: सड़क पर लूट संभव है, क्या हजारों फीट ऊपर आसमान छूते बादलों के बीच लूट हो सकती है? यह कोई दिमागी फितूर नहीं बल्कि वो दावा है जिसने नेटिजंस का दिमाग भन्ना दिया. दरअसल SheSays नाम के NGO की फाउंडर तृषा शेट्टी ने 'X' पर अपनी मां की कहानी शेयर की. बात निकली तो दूर तक गई. एविएशन इंडस्ट्री में उबाल आ गया और एयरलाइन को सामने आकर जवाब देना पड़ा. क्या है पूरा मामला आइए बताते हैं.

फ्लाइट में लूट का आरोप

तृषा शेट्टी ने आरोप लगाया कि उनकी मां को एक उड़ान के दौरान लूट लिया गया था. एक यात्री ने उनकी मां का बैग छीन. शेट्टी ने लिखा- 'प्रिय @IndiGo6E मेरी मां को आपकी फ्लाइट नंबर 6E 17 पर लूट लिया गया. फ्लाइट क्रू ने उनका हैंडबैग ऊपर की ओर रखा था. जब वो सो गईं तो एक यात्री ने उनका बैग छीन लिया. उनकी नींद उस वक्त खुली जब आरोपी उनका बैग छू रहा था. क्रू से शिकायत की तो मदद नहीं मिली.

अपनी व्यथा की कथा को खत्म करते हुए उन्होंने पूरे प्रकरण में अपनी मां की मदद करने वाले को पैंसेजर्स का आभार जताते हुए लिखा- 'आप लोगों की वजह से मां को अपना सामान वापस मिल गया. अन्य पैंसेजर्स ने भी शिकायत की कि कोई उनका सामान खंगाल रहा था. उम्मीद है आप कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन बीच हवा में लूटा जाना बहुत परेशान करने वाला है.'

देखिए पोस्ट-

Dear @IndiGo6E my mom got robbed on your flight 6E 17. Flight crew kept her handbag in the overhead. When she fell asleep,a passenger took her bag. Luckily she woke up when he was replacing her bag. Your crew refused to help her file a complaint. They made excuses for thief 1/2

— Trisha Shetty (@TrishaBShetty) December 6, 2024