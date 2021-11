रोमांस के दौरान महिला को आया हार्ट अटैक, इस एक गलती की वजह से जा सकती थी जान

Heart Attack while lady was with her partner: डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद महिला को बताया कि उसका EKG एकदम नॉर्मल था. उन्होंने महिला को जल्द से जल्द किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी.