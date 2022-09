Happy Engineer's Day: कहानी भारत रत्न पाने वाले उस शख्स की, जिसके नाम पर मनाया जा रहा इंजीनियर्स डे

National Engineer's Day 2022: हमारे देश और समाज को आगे बढ़ाने इंजीनियरों का बड़ा योगदान है. इनके सहयोग के बिना किसी भी देश का आगे बढ़ना मुश्किल है. यही वजह है कि इंजीनियर्स को सम्मानित करने के लिए वर्ल्ड इंजीनियर्स डे मनाया जाता है. आपको बता दें कि यह खास दिन भारत के महान इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है.

क्यों मनाते हैं?

15 सितंबर यह वो तारीख है जब भारत के महान इंजीनियर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था. 1968 में भारत सरकार ने 15 सितंबर के दिन को इंजीनियर्स के सम्मान में मनाने की घोषणा की थी, तभी से हर साल इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए इसी तारीख को वर्ल्ड इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये दिन न सिर्फ इंजीनियर्स को सम्मानित करने के लिए बल्कि ट्रेनी इंजीनियर्स को भविष्य में बेहतरीन योगदान देने के लिए प्रेरित करने के तौर पर भी मनाया जाता है.

पीएम मोदी ने दी बधाई

वर्ल्ड इंजीनियर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी.

Greetings to all engineers on EngineersDay. Our nation is blessed to have a skilled and talented pool of engineers who are contributing to nation building. Our Government is working to enhance infrastructure for studying engineering including building more engineering colleges.

Narendra Modi (@narendramodi) September 15, 2022