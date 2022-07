World Oldest Air Hostess: ये हैं दुनिया की सबसे उम्रदराज एयर होस्टेस, पिछले 65 साल से कर रही नौकरी

World Oldest Air Hostess made World Record: आज आपको एक ऐसी एयर होस्टेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर जाहिर है, आपको ताज्जुब होगा. ये एयर होस्टेस कोई आम लड़की नहीं है बल्कि, उनकी उम्र दादी मां की है. ये बात सच है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) ने एक 86 वर्षीय अमेरिकी महिला को इस सप्ताह दुनिया में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली और सबसे उम्रदराज फ्लाइट अटेंडेंट (oldest flight attendant) के रूप में मान्यता दी है. वह पिछले 65 साल से बतौर एयर होस्टेस के रूप में काम कर रही है. महिला का नाम बेट्टे नैश है.

1957 में नौकरी की थी शुरू

ABC NEWS की रिपोर्ट के अनुसार, बेट्टे नैशे अमेरिका (america) के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) के बोस्टन (Boston) की रहने वाली हैं. वह पिछले 65 साल से अमेरिकन एयरलाइंस (American Airlines) में एयर होस्टेस के रूप में काम कर रही है. नैश ने 1957 में एक एयर होस्टेस के रूप में करियर की शुरुआत की थी.

इस रूट पर किया सबसे लंबा काम

जब उन्होंने नौकरी शुरू की तो उनको अपनी पसंद का हवाई मार्ग चुनने को कहा गया लेकिन नैश ने अपने अधिकांश करियर में न्यूयॉर्क-बोस्टन-वाशिंगटन के बीच हवाई मार्ग में काम किया. वह पिछले साढ़े छह दशकों से फ्लाइट में काम कर रही हैं तो जाहिर है कि यात्री भी उनको पहचानने लगे हैं.

यात्री भी करते हैं पसंद

एक यात्री ने कहा कि मैं एक साल में सैकड़ों-हजारों मील की उड़ान भरता हूं, लेकिन जब बेट्टे विमान में होती हैं तो ये हमेशा मेरी सबसे अच्छी उड़ानें होती है. उन्होंने अपनी पहली नौकरी चुनी और उस पर आज तक लगातार काम रही है. उनका बेटा दिव्यांग है, ऐसे में वह हर रात अपने बेटे के पास वापस लौट आती हैं, क्योंकि उनको उसकी देखभाल करनी होती है. बता दें कि एक पुरुष जहां अपनी जिंदगी में 63 साल काम कर सकता है. वहीं, बेट्टे नैश पिछले 65 साल से काम कर रही है.

ये स्टोरी आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

WATCH VIDEO

Four years ago today we flew with Bette Nash for her 60th anniversary at @AmericanAir. At 85 years old, Bette Nash is still flying and is the most senior and longest-serving flight attendant in the world. pic.twitter.com/D3wF7Vmje1

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) October 5, 2021