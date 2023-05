Career Tips: काम के बीच में सोकर बन सकते हैं Best Employee, जानिए कैसे

Health Benefits of Nap in the Afternoon: काम करते हुए अगर ऑफिस में किसी कर्मचारी की आंख लग जाती है और वह सो जाता है, तब बाकी के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काम के बीच में 25 से 26 मिनट की छोटी सी नींद आपके काम को और बेहतर कर सकती है. बता दें कि जैसे हर का ऑफिस में लंच ब्रेक दिया जाता है, उसी तरह अब कई जगहों पर काम के बीच में एक छोटा सा पावर नैप लेने की सुविधा मिलेगी. इस छोटी सी नींद के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाएगी जिससे आप अपने ऑफिस के बेहतरीन कर्मचारी बन सकते हैं.

स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा पावर नैप को लेकर साल 2019 में नासा ने एक रिसर्च की. नासा की इस रिसर्च से पता चलता है कि दोपहर के समय 45 मिनट की नींद लेने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं और इससे दिमाग एक्टिव मोड में रहता है. अगर आप काम करते हुए 25 से 26 मिनट की नींद लेते हैं तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और काम में आपका फोकस ज्यादा हो जाता है. एक स्टडी में पता चला कि अगर आप काम के बीच में 25 से 26 मिनट की नींद लेते हैं तो आप काम को लेकर ज्यादा चौंकन्ने हो जाते हैं. ऐसा करने से आप का फोकस 34% अधिक हो जाता है. छोटी नींद-बड़ा फायदा नासा की रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अगर आप 10 मिनट से लेकर 25 मिनट तक सोते हैं तो आप ज्यादा अलर्ट रहते हैं लेकिन अगर आप इससे ज्यादा लंबी नींद लेते हैं तो आपका ध्यान भटकता है और शरीर काफी देर तक सुस्त पड़ा रहता है. काम के बीच में ज्यादा देर तक सोना कर्मचारी के तौर पर अच्छा साबित नहीं होगा. आपको बता दें कि इन छोटी-छोटी झपकियों को 'कैटनैप' भी कहा जाता है.