Panchang: आज भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय

नई दिल्ली: 15 November 2023 Panchang: आज 15 नवंबर 2023, बुधवार को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व है. आइए जानते हैं इनके शुभ मुहूर्त और आज बन रहे योग के बारे में.

भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का मुहूर्त

भाई दूज पर तिलक लगाने का मुहूर्त: सुबह 10:40 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

चित्रगुप्त पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 09:24 से दोपहर 01:26 बजे तक

रवि योग: कल 03:01 एएम से 06:44 एएम तक

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत – 1945 शुभकृत

विक्रम सम्वत – 2080

दिन काल – 10:44:23

मास अमांत – कार्तिक

मास पूर्णिमांत – कार्तिक

शुभ समय – कोई नहीं

सूर्योदय-सूर्यास्त समय

सूर्योदय-6:44 AM

सूर्यास्त-5:39 PM

सूर्य -सूर्य तुला राशि पर है

चन्द्रोदय-चन्द्रास्त समय

चन्द्रोदय- 8:27 AM 15नवंबर

चन्द्रास्त-7:11 PM 15 नवंबर

चन्द्रमा -03:01 AM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त-11:49 AMसे 12:32 PM

अमृत काल-05:39 PM से 07:20 PM

ब्रह्म मुहूर्त-05:03 AM से 05:51 AM

विजय मुहूर्त-01:33 PM से 02:17 PM

गोधूलि मुहूर्त-05:04 PM से 05:28 PM

निशिता काल-11:42 PM से 12:25 AM, 16 नवंबर

आज का अशुभ समय

राहु काल-09:26 AM से 10:48 AM

तककालवेला / अर्द्धयामसे-12:47:50 से 13:31:50

तकदुष्टमुहूर्त-06:11:57 से 06:55:56 तक, 06:55:56 से 07:39:55

तकयमगण्ड-13:04:20 से 14:26:49

तकभद्रा-01:57 PM से 02:25 AM, Nov 12

गुलिक-06:11:57 से 07:34:25

तकगंडमूल-नहीं है

