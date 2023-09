Today Panchang: आज पद्मा एकादशी का व्रत, बन रहा दोगुना फल देने वाला योग, जानें शुभ मुहूर्त

नई दिल्ली: Today Panchang: ज्योतिष शास्त्र में एक खास तरह का योग है, जिसे द्विपुष्कर योग कहा गया है. यह महीने में एक या दो बार ही आता है. इस बार यह योग मंगलवार यानी 26 सितंबर को बन रहा है. इस दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए दोगुने फल मिलते हैं. आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी. आज के दिन वामन द्वादशी का व्रत किया जाता है. मंगलवार को श्रवण नक्षत्र सुबह 09.41 तक रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रात अंत तक रहेगा. आज पद्मा एकादशी का व्रत भी है.

हिंदू माह और वर्ष

शक संवत: 1945 शुभकृत

विक्रम संवत: 2080

काली संवत: 5124

प्रविष्ट/द्वार: 10

मास पूर्णिमांत: भाद्रपद

मास अमांत : भाद्रपद

दिन की अवधि : 12:02:27

सूर्योदय-सूर्यास्त समय

सूर्योदय - 6:15 AM

सूर्यास्त - 6:09 PM

चंद्रोदय-चन्द्रास्त समय

चन्द्रोदय - Sep 26 4:27 PM

चन्द्रास्त - Sep 27 3:31 AM

आज के शुभ मुहूर्त

ब्रम्‍ह मुहूर्त: 04:35 AM से 05:23 AM

प्रात: संध्‍या: 04:59 AM से 06:10 AM

संध्‍यान्‍ह संध्‍या: 06:13 PM से 07:24 PM

गोधूलि महूर्त : 06:13 PM से 06:37 PM

अभिजीत मुहूर्त: 11:47 AM से 12:36 PM

विजय महूर्त: 02:12 PM से 03:00 PM

निशिता मुहूर्त: 11:48 PM से 12:36 AM, सितंबर 27

अमृत काल: 09:52 PM से 11:18 PM

द्विपुष्कर योग: 09:52 PM से 11:18 PM



आज के अशुभ मुहूर्त

राहुकाल: 07:42 AM से 09:12 AM

यमगंड: 03:44 AM से 04:44 AM

गुलिक काल: 08:14 AM से 09:44 AM

दुर्मुहूर्त: 09:01 AM से 09:51 AM, 01:55 PM से 02:48 PM

