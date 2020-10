Punjab में दलित लड़की से रेप पर राहुल गांधी चुप, BJP ने उठाये गंभीर सवाल

चंडीगढ़: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी लगातार उन घटनाओं पर आवाज उठाते हैं जो गैर कांग्रेस शासित राज्य में घटित होती हैं. ये दोनों गांधी परिवार के नेता कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं.

हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर दिखाए थे. राहुल गांधी और उनकी बहन व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस जाकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी. अब बिहार की रहने वाली दलित से पंजाब में रेप की घटना हुई है. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राहुल गांधी पर हमला बोला है.

पंजाब की घटनाओं पर भी चुप्पी तोड़ें राहुल गांधी- निर्मला सीतारमण

No rape should be politicised. But because we want our political games to be played, we are selective about voicing horror when it is in some states & remain in absolute silence when it is in states governed by Congress party: Union Minister & BJP leader Nirmala Sitharaman https://t.co/XRrEQbX6Pe pic.twitter.com/UD8ZjD5iYt

— ANI (@ANI) October 24, 2020