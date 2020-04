क्या नीतीश कुमार की चुनावी नइया भी डुबो सकता है कोरोना!

नई दिल्लीः बिहार के सीएम नीतीश कुमार लॉकडाउन के दौर में बुरे फंसे हैं. अलग-अलग राज्यों में उनकी सरकार के खिलाफ विरोध का सुर उठ रहा है. देश भर में जहां-जहां बिहार के लोग फंसे हैं वह नीतीश सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

यूपी की योगी सरकार ने कोटा में रहकर पढ़ाई और तैयारी कर रहे अपने छात्रों को बुला लिया है, वह घर पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार के छात्र बिहार सरकार की ओर से ऐसा न हो पाने के कारण मायूस हैं. ऐसे में जो हालात बन रहे हैं वह इशारा कर रहे हैं कि कोरोना संकट नीतीश की चुनावी नइया भी डुबो सकता है.

ऐसे अनुमान के कारण हैं

दरअसल, लॉकडाउन के कारण कोटा में बिहार के काफी छात्र फंसे हैं. इन छात्र-छात्राओं को लेकर बिहार में नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. सीएम नीतीश कुमार पर लगातार इन छात्रों को वापस लाए जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

भाजपा के कई नेता इस ओर नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित करा चुके हैं, लेकिन अभी सीएम की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है. बिहार में इस साल चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में कोरोना संकट खत्म होने के बाद जब चुनाव होंगे तो क्या चुनावी प्रचार और सभाएं लोगों के मन से इस याद को हटा पाएंगीं.

भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने चेताया

बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान में भाजपा एमएलसी संजय पासवान ने भी कोटा में फंसे बच्चों पर चिंता जाहिर की. उन्होंने सीएम से बच्चों को वापस लाने का अनुरोध किया. इसके साथ ही उन्होंने ऐसा करना राजनीतिक कारणों से भी जरूरी बताया है.

No. of children may only be 1000 but 1 Lakh families are affected due to it, they have sympathy for these children. If 1 Lakh families have 5 voters each, 5 Lakh votes will be affected. So I request the CM to bring back our children from Kota & Pune: Sanjay Paswan, BJP MLC #Bihar https://t.co/UXSlQF0UhT

— ANI (@ANI) April 29, 2020