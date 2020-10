Bihar Election: PM मोदी की पहली रैली, सासाराम में विपक्ष पर जमकर बरसे

सासाराम: बिहार के चुनावी रण में आज पीएम मोदी तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. शुक्रवार को पहली जनसभा सासाराम में हुई. मंच पर नीतीश कुमार के अलावा कई अन्य भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया. रैली से पहले लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्विटर के माध्यम पीएम मोदी का बिहार में स्वागत किया. इसके साथ ही चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा.

पीएम ने भोजपुरी में शुरू किया संबोधन, पासवान को दी सबसे पहले श्रद्धांजलि

Bihar lost its two sons recently. I pay my respects to Ram Vilas Paswan Ji, who was with me till his last breath and gave his entire life for the welfare of the poor and Dalits. Similarly, Babu Raghuvansh Prasad Singh ji also worked for poor. I pay respects to him: PM Modi pic.twitter.com/LWi8W5dppw — ANI (@ANI) October 23, 2020

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सासाराम रैली में अपना संबोधन भोजपुरी भाषा में शुरू किया. पीएम ने सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी.

RJD पर बरसे पीएम मोदी

पीएम ने कहा कि NDA सरकार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. कोरोना काल में अगर बिहार में तेजी से काम ना हुआ होता तो काफी लोगों की जान चली जाती. अमीर से अमीर देश इससे नहीं बच पाए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोग कभी कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं, फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने में लग जाते हैं और अचानक नई शक्ति को बढ़ाते हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता. बिहार का मतदाता भ्रम फैलाने वालों को खुद ही नाकाम कर रहा है.

बढ़ते बिहार को लालच की नजरों से देख रहे विपक्षी- पीएम मोदी

Voters of Bihar have taken a resolve that they won't let those who have a history of making the state 'Bimaru' come near them: PM Narendra Modi at Biada Maidan in Sasaram#BiharElections2020 pic.twitter.com/apGB3cIxqu — ANI (@ANI) October 23, 2020

पीएम मोदी ने सासाराम रैली में राजद और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने को उन्हें आसपास भी नहीं भटकने देंगे. ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे बिहार को लालच की नजरों से देख रहे हैं.

गलवान घाटी के रणबांकुरों को किया याद

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया. ऐसा ही पुलवामा के हमले में हुआ था. बिहार हर मुश्किल के समय देश को सम्बल प्रदान करता है.

पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन का जमाना गया और बिहार में बिजली की खपत तीन गुना बढ़ गई है. पहले बिहार में सूरज ढलने का मतलब होता था, सबकुछ बंद हो जाना. आज बिजली है, रोशनी है और ऐसा माहौल है जिसमें बिहार का नागरिक आराम से रह सकता है. पहले यहां बिहार में सरकार चलाने वालों के सामने हत्या, डकैती होती थी.

पीएम मोदी के काम की नीतीश ने की जमकर तारीफ

PM Narendra Modi reaches Biada Maidan in Sasaram to address an election rally. Chief Minister and JDU chief Nitish Kumar addressing at present, says, "I welcome our Prime Minister and I thank people for turning up in huge numbers despite #COVID19 pandemic." #BiharElections2020 pic.twitter.com/Bn5y1Im7iB — ANI (@ANI) October 23, 2020

सासाराम रैली में सबसे पहले नीतीश कुमार ने संबोधन दिया. नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, बिहार में केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया. केंद्र के सहयोग से दूसरे राज्य में फंसे लोगों को बिहार वापस लाया गया. नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की ओर से राशन, सिलेंडर, शौचालय की सुविधाओं को दिया गया.

