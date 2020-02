दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी की पहली रैली, AAP को लिया आड़े हाथ

दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के कड़कड़डूमा में रैली संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार दिल्ली इतिहास रचने जा रही है. दिल्ली की जनता का रुख देखकर लग रहा है कि भाजपा 21 साल बाद दिल्ली की जनता की सेवा करने जा रही है. 8 फरवरी को वोट इस दशक में दिल्ली को नई उंचाइयों को ले जाने के लिये पड़ने जा रहा है.

हमारे लिये देश हित सर्वोपरि- मोदी

PM Narendra Modi: The vote of the people of Delhi had supported the change in the country, now the vote of the people of Delhi will also change and modernize our Delhi. It will make it safe, make the lives of the people living here easier. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/SShZgRYNiF

— ANI (@ANI) February 3, 2020