68वें फिल्मफेयर का हुआ शानदार आगाज, एंड्रिया केविचुसा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड

नई दिल्ली 68th Filmfare Awards 2023: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवॉर्ड्स फिल्मफेयर 2023 का आगाज हो चुका है. 68वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स को सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल होस्ट करेंगे. रेड कारपेट पर कई बड़े स्टार्स शामिल हुई. वहीं फिल्म फेयर ने अपने सोशल मीडिया पर अवॉर्ड्स की घोषणा की है. आइए जानते हैं इस साल किस एक्टर और फिल्म को मिला अवॉर्ड्स.

बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू

बेस्ट डायरेक्टर डेब्यू का अवॉर्ड जसपाल सिंह संधु और राजीव बर्नवाल को फिल्म वध के लिए अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस

एंड्रिया केविचुसा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवॉर्ड मिला है. एंड्रिया फिल्म अनेक में नजर आईं है. फिल्म में उनके साथ अयुष्मान खुराना लीड रोल में थे.

बेस्ट एक्टर डेब्यू

Congratulations! The Filmfare Award for Best Debut (Male) goes to AnkushGedam for Jhund at the 68th HyundaiFilmfareAwards 2023 with MaharashtraTourism. pic.twitter.com/BJW5vxeuWO — Filmfare (@filmfare) April 27, 2023

फिल्म झुंड़ के एक्टर अंकुश गेडम को बेस्ट एक्टर (मेल) डेब्यू का अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट लिरिक्स

Congratulations! The Filmfare Award for Best Lyrics goes to AmitabhBhattacharya for Kesariya from BrahmastraPartOneShiva at the 68th HyundaiFilmfareAwards 2023 with MaharashtraTourism. pic.twitter.com/Ce44Kx2lGK — Filmfare (@filmfare) April 27, 2023

अमिताभ भट्टाचार्य को ब्रह्मास्त्र फिल्म के सॉन्ग केसारिया गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट म्यूजिक एल्बम

Congratulations! The Filmfare Award for Best Music Album goes to Pritam for #BrahmastraPartOneShiva at the 68th HyundaiFilmfareAwards 2023 with MaharashtraTourism. pic.twitter.com/eCyV0SWXLk — Filmfare (@filmfare) April 27, 2023

प्रीतम को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट वीएफएक्स अवॉर्ड

Congratulations! The Filmfare Award for Best VFX goes to DNEG and Redefine for BrahmastraPartOneShiva at the 68th HyundaiFilmfareAwards 2023 with MaharashtraTourism. pic.twitter.com/d5ofwNPAJi — Filmfare (@filmfare) April 27, 2023

बेस्ट वीएफएक्स DNEG And Redefine को फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट वीएफएक्स अवॉर्ड से नवाजा गया है.

बेस्ट बैकग्राउड

संचित बल्हारा और अंकित बल्हारा फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट बैकग्राउड स्कोर अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट प्लेबैक सिंगर

कविता सेठ को रंगसारी जुगजग जीयो के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट प्लेबैक सिंगर

अरिजीत सिंह को केसारिया सॉन्ग के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट कोरियोग्राफी

बेस्ट कोरियोग्राी के अवॉर्ड कृति महेश को 'Dholida' गाने के लिए मिला है.

बेस्ट एक्शन

फिल्म विक्रमवेधा के लिए बेस्ट एक्शन का अवॉर्ड परवेज शेख को दिया गया है.

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सुदीप चटर्जी को बेस्ट सिनेमैटोग्राफी अवॉर्ड मिला है.

बेस्ट एडिटिंग

फिल्म एन एक्शन हीरो के लिए निनाद खानोलकर को बेस्ट एडिटिंग अवॉर्ड मिला है.

