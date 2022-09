आमिर खान की बेटी आइरा को नूपुर शिखरे ने किया प्रपोज, अंगूठी पहनाकर सबके सामने किया 'किस'

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) की बेटी आइरा खान (Ira Khan) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने बोल्ड फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं, जिन्हें फैन्स काफी पसंद करते हैं. वहीं कभी-कभी उन्हें बोल्ड फोटोज के चलते ट्रोल भी किया जाता है. आइरा अपनी पर्सनल लाइफ को भी जमकर फ्लॉन्ट करती हैं, और हाल में ही उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल को फैंस के साथ शेयर किया है. आइरा ने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे (Nupur Shikhare) से कथित तौर पर सगाई कर ली है. जिसका वीडियो तेजी वायरल हो रहा है.

सगाई का वीडियो वायरल

आइरा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो किसी स्पोर्ट्स इवेंट का है, जहां पर नूपुर आइरा के पहुंचे थे. थोड़ी देर बाद नूपुर आइरा के करीब आए और सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रपोज करते दिखाई दे रहे हैं. जब आइरा हां कह देती हैं, तो फिर नूपुर उन्हें अंगूठी पहनाते हैं और इसके बाद दोनों किस करते हैं. आइरा और नूपुर का ये वीडियो फैन्स के साथ ही साथ सेलेब्स को पसंद आ रहा है और दोनों को बधाई भी दे रहे हैं.

सेलेब्स दे रहे बधाई

इस वीडियो को शेयर करते हुए आइरा ने कैप्शन में लिखा गया है, 'पोपाई- उसने हां कह दिया, आइरा- हीहीही मैंने हां कह दिया (Popeye: She said yes, Ira: Hehe I said yes).' इस वीडियो पर कुछ सेलेब्स ने रिएक्ट किया है, जिस में फातिमा का भी नाम शामिल है. फातिमा ने कमेंट में लिखा, 'ये अभी तक की सबसे प्यारी चीज मैंने देखी है, नूपुर कितने फिल्मी हो.'

वहीं कृष्णा श्रॉफ ने लिखा 'क्यूटेस्ट थिंग एवर... बधाई हो बेबी गर्ल.'इसके अलावा सारा तेंदुलकर, रिया चक्रवर्ती, आरजे आलोक, हुमा कुरैशी, सिद्धार्थ मेनन और हेजल कीच आदि ने भी वीडियो पर कमेंट कर कपल को बधाई दी है.

काफी से समय से कर रहे हैं डेट

आइरा खान और नूपुर शिखरे काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं. अब उन्होंने अपने इस रिश्ते को नाम भी दे दिया है. नूपुर ने आइरा को प्रपोज कर अंगूठी पहना दी है, हालांकि ये ऑफिशिल सगाई नहीं है. फैन्स इसे इंगेजमेंट ही मान रहे हैं. वहीं आमिर खान को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हैं और वह कई बार दोनों के साथ वक्त बिता चुके हैं. बता दें कि नूपुर एक फिटनेस कोच हैं. वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फिटनेस से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.

ये भी पढ़ें- Birthday Special: प्रेम चोपड़ा के नाम से ही डरती थीं लड़कियां, इन डायलॉग्स ने बनाया फेमस विलेन

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.