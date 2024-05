विपुल अमृतलाल शाह की 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' ओटीटी पर होने जा रही है रिलीज, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

नई दिल्ली:Bastar The Naxal Story: विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' सबसे दमदार, प्रभावशाली और अच्छी समीक्षा वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान दर्शकों ने सर्वसम्मति से फिल्म की प्रशंसा की और नक्सलियों की सबसे साहसी कहानी को पर्दे पर लाने के लिए निर्माताओं की सराहना की. 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' साल की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है.

मई में ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म

A sincere officer, and an even badass fighter. Naxalwaad ko jadd se mitane aa rahi hai Neerja Madhavan.#Bastar premieres 17th May, only on #ZEE5. Available in Hindi and Telugu.#BastarOnZEE5#VipulAmrutlalShah @sudiptoSENtlm @Aashin_A_Shah @adah_sharma pic.twitter.com/82LYqICeVk

— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) May 8, 2024