सलमान रुश्दी के बाद अब जेके राउलिंग को मिली जान से मारने की धमकी, इस तरह निकाली भड़ास

नई दिल्ली: 13 अगस्त यानी कल भारतीय मूल के विवादित ब्रिटिश सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में हमला किया गया. वह अस्पताल में जिंदगी-मौत के बीच झूल रहे हैं. सलमान रुश्दी पर हुए चाकू से हमले के बाद कई लोग इस घटना कि निंदा कर रहे हैं. हैरी पॉटर (Harry Potter) की लेखिका जेके राउलिंग (JK Rowling) ने भी सलमान रुशदी पर हुए हमले की एक ट्वीट के जरिए निंदा की. अब जेके राउलिंग को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है.

जेके राउलिंग को मिली जान से मारने की धमकी

सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद जेके राउलिंग से इसकी निंदा करते हुए ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था, 'इस तरह की घटना से 'बहुत दुखी हूं. वह जल्दी ठीक हो जाएं.' जेके राउलिंग के ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने लिखा, 'चिंता मत करो,अगला नंबर तुम्हारा है.' जेके राउलिंग से इस धमकी भरे ट्वीट का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है.

लेखिका ने शेयर किया स्क्रीनशॉट

इसके साथ ही कई स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्विटर पर सवाल उठाए हैं.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022