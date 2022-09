Thank God: अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को लगा तगड़ा झटका, भारी विरोध के बीच यहां बैन हुई 'थैंक गॉड'

नई दिल्ली: Thank god movie banned in kuwait: अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थैंक गॉड' (Thank God) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. जहां एक ओर लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफी मजेदार लग रहा है. वहीं, दूसरी ओर फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यूजर्स के निशाने पर आ गया है.

रिलीज से पहले विवादों में फंसी 'थैंक गॉड'

फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है. 'थैंक गॉड' में अजय देवगन चित्रगुप्त बने हैं, जो पाप और पुण्य का हिसाब करते हैं. ट्रेलर में उन्हें छोटे या बेहद कम कपड़े पहने दिखाया गया है.

इसी कारण ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ट्वविटर पर विवाद छिड़ा हुआ है. दरअसल, अजय और सिद्धार्थ समेत डायरेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने भगवान का अपमान किया है.

कुवैत में बैन हुई 'थैंक गॉड'

अब इस फिल्म से जुड़ी एक और बुरी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो भारी विरोध के बीच ‘थैंक गॉड’ को कुवैत में बैन कर दिया गया है. खबरों की मानें तो अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'थैंक गॉड' को कुवैत के सेंसर बोर्ड ने पास करने से इनकार कर दिया है. इस खबर के सामने आते ही मेकर्स को तगड़ा झटका लगा है.

24 अक्टूबर को रिलीज होगी 'थैंक गॉड'

इसके अलावा कर्नाटक में भी फिल्म का भारी विरोध किया जा रहा है. हिंदू जनजागृति समिति ने इस फिल्म को कर्नाटक में भी बैन करने की मांग की है. बता दें कि 'थैंक गॉड' में अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा नोरा फेतही भी हैं. यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होगी.

