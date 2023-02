Mahashivratri पर अजय देवगन का फैंस को तोहफा, Bholaa से महा आरती की तस्वीरें आई सामने

Bholaa New look Out: अजय देवगन ने हाल ही में अपनी कुछ खास झलकियां लोगों के साथ शेयर की हैं. इन खास झलकों को देख आप भी बनारस और काशी में डूब जाएंगे. काशी वो जगह जहां के हर कण-कण में आपको शिव की अनुभूति होगी. अजय देवगन ने इस एहसास को लोगों के साथ शेयर किया.