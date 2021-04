फिल्म 'अजीब दास्तां' का दमदार ट्रेलर जारी, होमोसेक्सुअलिटी, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर

नई दिल्ली: करण जौहर (Karan Johar) की अपकमिंग फिल्म 'अजीब दास्तां' (Ajeeb Daastaans) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. सोशल मीडिया पर ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है. 'अजीब दास्तां' (Ajeeb Daastaans) में चार कहानियों को चार अलग-अलग पहलुओं के साथ पेश किया गया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

फिल्म अजीब दास्तां का ट्रेलर हुआ रिलीज

दो मिनट छह सेकेंड के इस ट्रेलर में चार अलग-अलग कहानियों को पेश किया गया है. ट्रेलर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म ट्विस्ट से भरपूर है. ट्रेलर में जबरदस्त थ्रिलर और सस्पेंस की भरमार है. फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर है फिल्म

इस फिल्म को शंशाक खेतान (Shashank Khaitan), राज मेहता (Raj Mehta), नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) और केयोज ईरानी (Kayoze Irani) द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म में फातिमा सना शेख का दमदार किरदार देखने को मिल सकता है. ट्रेलर की शुरुआत फातिमा सना शेख के एक धांसू डॉयलॉग के साथ होती है.

इस दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म

फिल्म में चार कहानियों को चार अलग-अलग पहलुओं के साथ पेश किया गया है, इन सब की जिंदगी में अलग-अलग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे और सभी किरदारों की लाइफ एक दूसरे की आपस में जुड़ती दिखेगी. यह फिल्म 16 अप्रैल 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

इस फिल्म में फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत, अरमान, नुसरत भरूचा, अभिषेक बनर्जी, इनायत वर्मा, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, शेफाली शाह, मानल कौल और तोता रॉय जैसे कलाकार शामिल हैं.

करण जौहर ने शेयर किया ट्रेलर

हाल ही में डायरेक्टर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस ट्रेलर को शेयर किया है. उन्होंने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, "Twists in the story and twisted characters go hand in hand". ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म को देखने के लिए बेताब हैं. बता दें कि 'अजीब दास्तान' का प्रीमियर 16 अप्रैल को केवल नेटफ्लिक्स पर होगा.'

