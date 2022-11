पर्सनल राइट्स को लेकर अमिताभ बच्चन ने दायर किया केस, वजह जान हैरान हो जाएंगे आप

नई दिल्ली: महानायक अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज हर किसी को अपना कायल बना लेती है. वहीं उनकी धलक पाने को फैंस हमेशा बेताब रहते हैं. कई बार फैंस उनकी तस्वीरों का यूज अपने पर्सनल फायदे के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बिग बी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है.

कोर्ट पहुंचे बिग बी

पर्सनल राइट्स की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बिग बी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई चल रही है. बिग बी की तरफ से मशहूर वकील हरीश साल्वे इस केस की पैरवी कर रहे हैं. इसके अलावा न्यायमूर्ती नवीन चावला के नेतृत्व में इस केस की सुनवाई की जा रही है.

ये है वजह

दिल्ली हाई कोर्ट में अमिताभ बच्चन की ओर से दायर की गए व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के इस केस के कारण अभिनेता खबरों में छाए हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिग बी ने ये केस अपनी छवि, आवाज, नाम या फिर उनकी किसी भी विशेषता की रक्षा के लिए किया है.

Bollywood legend & Veteran Actor Amitabh Bachchan filed a suit in Delhi High Court seeking protection of his personality rights. Eminent lawyer Harish Salve appearing for him. The matter is underway before Justice Navin Chawla.

(File pic) pic.twitter.com/UlK3IPsh61

— ANI (@ANI) November 25, 2022