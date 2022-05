Anek BO Collection Day 1: पहले ही दिन औंधे मुंह गिरी आयुष्मान खुराना की फिल्म, किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंट एक्टर माने जाने वाले एक्टर आयुष्मान खुराना (Ayushmanna Khurran) की फिल्म 'अनेक (Anek)' इस शुक्रवार को थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. काफी समय से फैंस को बेसब्री से इस फिल्म की रिलीज का इंतजार था. उनकी इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से शानदार प्रतिक्रिया भी हासिल हुई. हालांकि, इस फिल्म को देखने के लिए कम ही लोगों ने थिएटर की रुख किया है. अब इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

'भूल भुलैया 2' के आगे फीकी पड़ी 'अनेक'

जहां एक ओर पिछले सप्ताह रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है, ऐसे में दूसरी ओर आयुष्मान की इस फिल्म की राहें थोड़ी मुश्किल होती दिख रही हैं. 'अनेक' को देशभर में 1200 स्क्रीन्स ही मिली हैं, जबकि विदेशों में इसे 600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. इसके बाद भी अब फिल्म का खास प्रदर्शन नहीं दिखा है. अब फिल्म के पहले दिन के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

फिल्म ने किया सिर्फ इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए इसे बहुत खराब बताया है. उन्होंने लिखा कि फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को भारत में सिर्फ 2.11 करोड़ रुपये का कारोबार ही किया है.

#Anek is poor on Day 1... The starting point was extremely low, although the biz did improve towards evening... Biz on Day 2 and 3 most crucial... Fri ₹ 2.11 cr. #India biz. pic.twitter.com/F6nC2NfTrc

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 28, 2022