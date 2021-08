VIDEO: जानिए कौन है 'अनुपमा' का सबसे अच्छा दोस्त, दिल को छू लेगा रुपाली गांगुली का ये अंदाज

नई दिल्ली: छोटे पर्दे का सबसे ज्यादा टीआरपी बटोरने वाला सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) की स्टार कास्ट किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. दर्शकों ने शो के हर किरदार को काफी पसंद किया है. खासतौर पर शो की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी को दीवाना बना लिया है. अपने इस शो लेकर रुपाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं रुपाली

एक्टिंग के अलावा रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज पोस्ट कर फैंस को अपडेट करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसी कारण उनके पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. इसी बीच उनका एक दिल छू को जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

डॉगी के साथ मस्ती करती नजर आईं रुपाली

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रुपाली (Rupali Ganguly Video) शूटिंग के लिए अपने सेट पर जाने के लिए तैयार होती हैं. इतने में ही कुत्तों की एक बड़ी टुकड़ी उन्हें घेर लेती है. रुपाली ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

फैंस को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि कभी रुपाली उनके साथ खेलती नजर आती हैं तो कभी उनके साथ डांस करती नजर आ रही हैं.

डॉगी को बताया अपना अच्छा दोस्त

वीडियो शेयर कर रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) ने कैप्शन में लिखा, 'And my friendship day continues.. well.. this one is with my furry friends'. इस वीडियो को अब तक 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. फैंस कमेंट कर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.

सीरियल 'सुकन्या' से की करियर की शुरुआत

वर्क फ्रंट की बात करें तो रुपाली गांगुली (Rupali Ganguli) इन दिनों सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) में नजर आ रही हैं. अपने अभिनय से एक्ट्रेस ने फैंस के दिलों को छू लिया है. रुपाली ने साल 2000 में टीवी सीरियल 'सुकन्या' से अपने करियर की शुरुआत की थी.

