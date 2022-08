Anupamaa Spoiler: क्या उजड़ जाएगा अनुपमा और काव्या का सुहाग? शो में आया रोमांचक मोड़

नई दिल्ली: Anupamaa Spoiler: छोटे पर्दे का मशहूर शो 'अनुपमा' (Anupamaa) में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो के अपकमिंग एपिसोड्स में नए ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाले हैं. मेकर्स शो को हिट बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. अनुपमा के पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि शाह और कपाड़िया हाउस राखी का त्योहार मनाते हुए पूजा-पाठ कर रहा है.

अनुज और वनराज को होगा एक्सीडेंट

हालांकि अनुपमा और अनुज की खुशियां वनराज को फूटी आंख नहीं भा रही, इसलिए अब वह दोनों की जिंदगी को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है. नए एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी. लेटेस्ट एपिसोड में अनुपमा और काव्या का सुहाग उजड़ सकता है. शो के प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा और काव्या एक साथ अनुज और वनराज को सफेद चादर में लिपटे देख चीख उठेंगी.

अनुपमा पर टूटेगा दुखों का पहाड़

अनुपमा के रोकने पर भी अनुज पूजा से समय निकालकर वनराज से मिलने चला जाएगा. अनुज को गाड़ी में बैठाने के बाद वनराज गाड़ी की स्पीड बढ़ा देगा. एक गलती के चलते वनराज और अनुज का एक्सीडेंट हो जाएगा.

