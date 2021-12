शहनाज गिल को डांस करते देख भड़के आसिम रियाज! ऐसा बयान देने पर हुए ट्रोल

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' फेम पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों अपने एक डांस वीडियो की वजह से काफी चर्चा में बनी हुई हैं. उन्हें इस तरह देख फैंस उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. हालांकि, अब इसी की वजह से आसिम रियाज (Asim Riaz) लोगों के निशाने पर आ गए हैं. कहा जा रहा है कि आसिम ने अपने एक ट्वीट में शहनाज पर तंज कसा है और उनका यही अंदाज लोगों को पसंद नहीं आ रहा.

सिद्धार्थ की मौत के बाद संभल रही हैं शहनाज

दरअसल, शहनाज हाल ही में अपनी एक दोस्त की सगाई में पहुंची थीं, जहां उन्होंने सबके साथ डांस भी किया. बता दें कि एक्टर पिछले दिनों सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत के बाद शहनाज लंबे वक्त तक लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हो गई थीं.

उन्हें एक्टर की सबसे करीबी दोस्त माना जाता था. दोनों की डेटिंग की खबरें भी मीडिया में थी, ऐसे में सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज के लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था.

आसिम ने कही ऐसी बात

अब जब शहनाज का ये वीडियो सामने आया तो उनके फैंस भी उन्हें इस तरह देख बहुत खुश हो रहे हैं. इसी दौरान आसिम रियाज ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'कुछ डांस वाले वीडियो देखे. सच में कुछ लोग अपने खास को खोने के गम से कितनी जल्द उभर जाते हैं. क्या बात, क्या बात...'

Just saw few dancing clips … seriously people get over loved ones so soon

Kya baat

kya baat..…. #Newworld

— Asim Riaz (@imrealasim) December 27, 2021