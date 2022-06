Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: 150 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी फिल्म, कार्तिक आर्यन का जलवा बरकरार

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 Box Office Collection: बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई है. फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा. खास बात ये है कि फिल्म को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में खूब पसंद किया जा रहा है. भूल भुलैया 2' ने 15वें दिन, यानी शुक्रवार को धीमी रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर जारी रखी लेकिन कमाई करने का सिलसिला जारी है.

शनिवार का कलेक्शन आया सामने

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'भूल भुलैया 2' कार्तिक आर्यन के करियर की पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी. अब फिल्म के शनिवार का कलेक्शन सामने आ चुका है.

#BhoolBhulaiyaa2 continues to magnetize moviegoers... Is back in solid form on [third] Sat, biz jumps in metros as well as mass belt... Will cross ₹ 150 cr today [third Sun]... [Week 3] Fri 2.81 cr, Sat 4.55 cr. Total: ₹ 149.11 cr. #India biz. pic.twitter.com/LCgxkWkpNw

taran adarsh (@taran_adarsh) June 5, 2022