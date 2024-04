Munawar Faruqui के बाद अब इस 'बिग बॉस 17' कंटेस्टेंट की सरेआम हुई पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली:Bigg Boss 17: बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. शो के बाहर भी सेलेब्स कॉन्ट्रोवर्सी का जमकर शिकार हो रहे हैं. हाल ही में मुनव्वर फारूकी के ऊपर अंडे फेंके गए थे. वहीं, अब खबर है कि अनुराग डोभाल की सरेआम कुटाई कर दी गई है. शो में उन्होंने कंटेस्टेंट्स से ज्यादा बिग बॉस से पंगा लिया था.

मुश्किल में अनुराग

So according to reports @uk07riderKi kutai hogyi Delhi me, by #MunawarFaruqui fans?pic.twitter.com/59KJCVNHBC

— The Khabri (@TheKhabriTweets) April 18, 2024