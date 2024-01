Bigg Boss 17 में हुआ इमोशनल फैमिली वीक, कंटेस्टंट को मिला घरवालों का सपोर्ट

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: 'बिग बॉस 17' के बीते वीकेंड का वार एपिसोड में देखा गया था कि अंकिता लोखंडे के फैसले से बेघर हुए अभिषेक कुमार, दोबारा चंद घरवालों की वोटिंग के आधार पर दोबारा एंट्री करते हैं. इसके अलावा, अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी और समर्थ जुरैल को सलमान खान फटाकर भी लगाते हैं. अब शो बस फिनाले के एपिसोड से कुछ ही दूर रह गया है, इसी बीच शो में मेकर्स ने कंटेस्टेंट के घरवालों को बुलाया है. शो के हालिया प्रोमो में कंटेस्टेंट घरवालों की आने की खुशी में इमोशनल होते दिख रहे हैं.

Promo BiggBoss17 Family members in the house, #SamarthJurel pic.twitter.com/AXZe9XZ69G

फैमिली वीक में परिवार को देख घरवाले हुए इमोशनल

इस बार बिग बॉस में फैमिली वीक शुरू हुआ है. घरवालों को इससे पहले उनके परिवार वालों का एक वीडियो मैसेज भी दिखाया गया. स्क्रीन पर अंकिता और विक्की की मां, मनारा की बहन, अभिषेक की मां और ईशा मालवीय के पापा दिख रहे हैं. सभी अपने बच्चों के गेम खेलने की स्ट्रैटजी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वह उन्हें मिस करते हैं.

PROMO BiggBoss17 AbhishekKumar mom and #MannaraChopra sister in the house pic.twitter.com/jElxKVdXpo

