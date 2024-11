Bigg Boss 18: मेकर्स ने एपिसोड से काट दी ये चीजें, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा क्लिप

Bigg Boss 18: सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' में हर दिन दिलचस्प ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. सभी कंटेस्टेंट सीजन की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं. लगातार शो में घरवालों को किसी न किसी मुद्दे पर लड़ते हुए देखा जा रहा है. इसी बीच अब शो का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे किसी एपिसोड में नहीं दिखाया गया. दरअसल, ये क्लिप बिग बॉस के घर से जुड़ी खबरें शेयर करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है.

घरवालों ने बिताए मस्ती भरे पल

यह वीडियो बिग बॉस के लाइव स्ट्रीम से लिया गया है. इसमें सभी कंटेस्टेंट्स को झगड़े नहीं, बल्कि मस्ती के मूड में देखा जा रहा है. यहां सभी सुकून के खुशनुमा पल बिताते नजर आ रहे हैं.

Things that the makers do not show in the episode. Housemates having fun, playing the game. pic.twitter.com/5IxGthjW2D

— BiggBoss_Tak (BiggBoss_Tak) November 26, 2024