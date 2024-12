Ind vs Aus: ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था भारत, फिर एक 'चीटिंग' ने पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया जीता

नई दिल्लीः Ind vs Aus Test: ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट में भारत को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 की बढ़त बना ली है. मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से हराया. ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी सत्र में ऐसा खेल किया कि भारतीय टीम ढेर हो गई. हालांकि इसमें यशस्वी जायसवाल का विवादित आउट भी शामिल रहा.

मेलबर्न टेस्ट के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर भारत को जीत के लिए 340 रन का लक्ष्य दिया था. भारतीय टीम की ओर से दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन की पारी खेली. टीम इंडिया पांचवें दिन लंच के बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बदौलत ड्रॉ की तरफ बढ़ रही थी लेकिन चायकाल के बाद आखिरी सत्र में भारत ने एक के बाद एक लगातार 7 विकेट गंवा दिए.

इस दौरान यशस्वी जायसवाल को विकेट के पीछे थर्ड अंपायर ने आउट दिया जबकि स्निकोमीटर में स्पाइक नहीं दिख रहा था. थर्ड अंपायर ने डिफ्लेक्शन के नाम पर ऑनफील्ड अंपायर का निर्णय बदला जिस पर यशस्वी जायसवाल ने नाराजगी जताई. यही नहीं मैच देखने आए भारतीय फैंस ने भी इस निर्णय का काफी विरोध किया. फैंस ने 'चीटर' के पोस्टर भी दिखाए. अगर यशस्वी टिके रहते तो शायद भारत ये टेस्ट बचाने में सफल रह सकता था.

Third Umpire giving the decision on Yashasvi Jaiswal. pic.twitter.com/HVYzaNkLlf

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 30, 2024