Bigg Boss Ott 3: विशाल पांडे ने कृतिका पर किया भद्दा कमेंट, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: बिग बॉस ओटीटी 3 में इन दिनों अरमान और विशाल का झगड़ा काफी सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल वीकेंड के वार में पायल गेस्ट के तौर पर आईं थी. इस दौरान पायल ने विशाल को कृतिका पर कमेंट करने के लिए फटकार लगाई थी. इस बात को जानने के बाद अरमान और कृतिका दोनों ही विशाल से काफी गुस्सा हो गए. दोनों के बीच काफी बहस हुईं. वहीं मीडिया में खबरें आ रही हैं कि अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह कृतिका के लिए बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

सामने आया एक और वीडियो

