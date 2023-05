Bloody Daddy Official Trailer Out: ओटीटी पर दस्तक देगी Shahid Kapoor की फिल्म, एक्टर ने बताई ओटीटी रिलीज की वजह

Bloody Daddy Official Trailer Out Watch Here: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर हाल में ही फर्जी सीरीज से धूम मचाते नजर आए थे. अब जल्द ही वह 'ब्लडी डैडी' फिल्म में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है.