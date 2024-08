ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित हुईं विनेश फोगाट, हुमा कुरैशी से लेकर अर्जुन रामपाल ने पहलवान के सपोर्ट में किया ट्वीट

नई दिल्ली:Bollywood actors on Vinesh Phogat: भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले वजन के कारण पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया है. विनेश बुधवार को महिलाओं के 50 किग्रा फाइनल प्रतियोगिता में उतरने करने के लिए तैयार थीं. लेकिन ऐन मौके पर 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से वह अयोग्य घोषित हो गईं. इसी के साथ, 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीतने की भारत की उम्मीदें चकना चूर हो गईं. अब बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

स्वरा ने विनेश फोगाट का किया समर्थन

विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वेट होने की वजह से ओलंपिक से बाहर होना पड़ा. इस बात ने हर किसी का दिल तोड़ दिया है. वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस खबर को लेकर रिएक्ट किया है. स्वरा ने लिखा है, “ आप इस 100 ग्राम वजन वाली कहानी पर विश्वास करते हैं???”

हुमा कुरैशी ने भी जाहिर की नाराजगी

Please tell me something can be done They have to let her fight @Phogat_Vinesh @Olympics @OGQ_India @IndianOlympians

हुमा कुरैशी ने भी विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर हैरानगी और नाराजगी जाताई है. हुमा ने लिखा, “ प्लीज मुझे बताएं कि कुछ किया जा सकता है. उन्हें उसे लड़ने देना होगा. ”

अर्जुन रामपाल ने कहा- अनफेयर

No way. They disqualified Vinesh Phogat for being over weight by 150gms.? This can’t be real please tell me this isn’t real. Tell me this can change. There is hope. #VineshPhogat #wrestling #OlimpiadasParis2024 #Unfair #HeartBreaking

— arjun rampal (@rampalarjun) August 7, 2024