Pedro Henrique Death: 30 साल की उम्र में सिंगर को आया हार्ट अटैक, लाइव कॉन्सर्ट के दौरान हो गई मौत

नई दिल्ली: मशहूर ब्राजीलियाई गॉस्पल सिंगर पेड्रो हेनरिक का निधन हो गया है. वह अभी सिर्फ 30 साल के थे. बताया जा रहा है कि सिंगर एक धार्मिक लाइव शो में थे. तभी अचानक सिंगर मंच पर गिर पड़े और मौके पर ही उनका निधन हो गया. यह घटना 13 दिसंबर, बुधवार की है, लेकिन उसके रिकॉर्ड लेबल टोडा म्यूजिक की तरफ से इस सिंगर के निधन की आधिकारिक पुष्टि गुरुवार को की गई. अब इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री और सिंगर के फैंस को हैरान कर दिया है.

स्टेज पर हो गए बेहोश

कथित तौर पर पेड्रो हेनरिक अपना पॉपुलर सॉन्ग 'वाज सेर ताओ लिंडो' पर परफॉर्मेंस दे रहे थे. यह इवेंट पूर्वोत्तर ब्राजील के शहर फेइरा डी सैन्टाना के एक कॉन्सर्ट हॉल से ऑनलाइन स्ट्रीम किया जा रहा था.

