Munjya Box Office Collection Day 1: दर्शकों को खींच लाई 'मुंज्या' की कहानी, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन मचाया धमाल

Munjya Box Office Collection Day 1: शरवरी वाघ और अभय शर्मा के लीड रोल वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मुंज्या' ने 7 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. मेकर्स बहुत जोर-शोर से फिल्म का प्रमोशन नहीं. हालांकि, इस बात पर जरूर जोर दिया गया कि 'स्त्री' मेकर्स इसे पेश कर रहे हैं. वहीं, यह स्ट्रैटजी काफी काम भी कर गई. 'स्त्री' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था, ऐसे में 'मुंज्या' से भी उम्मीदें काफी बढ़ गईं. वहीं, अब फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन भी आ गया है.

30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म

आदित्य सरपोत्दार के निर्देशन में बनी 'मुंज्या' को मिले दर्शकों के प्यार को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म पहले दिन अच्छा कारोबार कर सकती है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म को सिर्फ 30 करोड़ रुपये की लागत में तैयार किया गया है. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि लगभग 50 प्रतिशत बजट तो इसके VFX में ही खर्च हुआ है.

पहले दिन हुई इतनी कमाई

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'मुंज्या' की पहले दिन कमाई को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.21 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

WHEN NUMBERS DO THE TALKING…

No stars to magnetise audiences

Devoid of popular music

Limited pre-release promotions

Clearly, the CGI ‘actor’ has opened BIGGER than most star-studded films.#Munjya springs the biggest surprise of 2024… Embarks on a FANTASTIC START on… pic.twitter.com/2zWTTzaxKG

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 8, 2024