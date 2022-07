RRR को किसने बताया 'हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी' फिल्म? फैंस ने लगाई इस शख्स की क्लास

नई दिल्ली: एस.एस. राजामौली (SS Rajamouli) की 'RRR' भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म है. हर कोई फिल्म के एक्शन, कहानी और इमोशंस की जमकर तारीफ कर रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बढ़िया कमाई की. ब्रिटिश राज की निर्दयता को दिखाने वाली इस फिल्म ने भारतीयों का प्यार जमकर बटोरा. ऐसे में कैंम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) के एक प्रोफेसर रॉबर्ट टॉम्ब्स (Robert Tombs) ने फिल्म को लेकर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है. इसमें फिल्म की कहानी, उसमें दिखाए ब्रिटिश राज (British Empire) को लेकर उन्होंने फिल्म मेकर्स को लताड़ लगाई है.

रॉबर्ट ने अपने लेख में कहा कि 'ब्रिटेन की जगह अगर 20वीं सदी के नरभक्षी नाइजिरियन शासक और विधवाओं को जलाते हिंदू पॉलिटिशियंस को दिखाया जाता. तो फिल्म मेकर्स को रेसिस्ट करार दे दिया जाता. RRR में ब्रिटेन की निर्दयता को कुछ अलग ही इमोशनल एंगल दिया गया है जो 1920 की सच्चाई से बिलकुल मेल नहीं खाता.'

माफी मांगने से किया इनकार

रॉबर्ट ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी अपने लेख में शामिल किया और कहा,

The British have long been fair game as film villains. But Netflix's blockbuster RRR takes things too far

— Coffee House (@SpecCoffeeHouse) July 19, 2022