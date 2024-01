साउथ एक्टर Dhanush की फिल्म Captain Miller के इवेंट में शो की एंकर से हुई छेड़छाड़, सामने आया वायरल वीडियो

नई दिल्ली: Captain Miller: साउथ सिनेमा के एक्टर धनुष अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. उनकी फिल्म कैप्टन मिलर 12 जनवरी को पोंगल के खास मौके पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का प्री-रिलीज कार्यक्रम बीते 3 जनवरी को चेन्नई के एक स्टेडियम में हुआ. यहां लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी. इस इवेंट के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जो कि तेजी से वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई एंकर की वीडियो

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शो की एंकर ऐश्वर्या एक शख्स की पिटाई करते दिख रही हैं. शख्स पर आरोप था कि उसने कार्यक्रम के दौरान ऐश्वर्या के साथ छेड़छाड़ की थी. 3 जनवरी को धनुष और कैप्टन मिलर की पूरी टीम प्री-रिलीज इवेंट में पहुंची थी. क्रू के साथ-साथ धनुष के फैंस भी फिल्म का प्रचार करने और धनुष का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे.

Dear #Captainmiller team,

Before organizing event in big stages.. please ensure fan passes..

If you have less fans, don't conduct AL in big stages.

Giving free passes will lead to this kind of shit things...

Good that girl shouted out pic.twitter.com/FrGgjVdgQK

— X-Tweep (@relatablebru_) January 3, 2024