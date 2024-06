Chandu Champion Twitter Review: थिएटर में रिलीज हुई 'चंदू चैंपियन', कार्तिक आर्यन के नए अवतार को देख दर्शक हुए इमोशनल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म 'चंदू चैंपियन' 14 जून को रिलीज हो गई है. 'चंदू चैंपियन' मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक है. मुरलीकांत पेटकर ने भारत के लिए पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था. फिल्म रिलीज होने के साथ ही लोग सोशल मीडिया पर फिल्मों को लेकर अपना रिव्यू दे रहे हैं. आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या लोगों को फिल्म पसंद आ रही है?

कार्तिक की एक्टिंग की पसंद

कबीर खान द्वारा डायरेक्टेड फिल्म में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. लोग फिल्म देखने को बाद सोशल मीडिया पर एक्टर की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि- 'चंदू चैंपियन' में कार्तिक आर्यन पर्दे पर चैंपियन बनकर उभरे हैं. उन्होंने अपने करियर की सबसे बढ़िया एक्टिंग की है. फिल्म देखने के बाद कुछ करने की चाहत हुई.

फिल्म को किया पसंद

#ChanduChampion is definitely the best content film of year. Sajid Nadiadwala is the biggest producer! This film is a proof, he has a knack for talents, who can perfectly play a role! Very efficiently he compiled his vision and scale in this film and made it a entertainer pic.twitter.com/Zmta5U1Tis

— Shashank Mani Pandey (@mani__shashank) June 13, 2024